Pela sétima vez ministro iraquiano escapa de atentado O ministro da Indústria do Iraque, Osama Abdelaziz, escapou ileso de uma tentativa de assassinato em Balad, ao norte de Bagdá, mas três de seus guarda-costas morreram e outro ficou ferido. Segundo fontes policiais, esta é a sétima vez que o ministro, xiita confesso, escapa de uma tentativa de assassinato. O comboio do ministro, que se dirigia de Bagdá a Mossul, passava pelo bairro Al Mahatta, de Balad, quando uma bomba explodiu, explicou uma porta-voz do Ministério. "O ministro escapou ileso porque a bomba explodiu na passagem dos carros da escolta, mas o veículo do ministro não foi atingido", disse a porta-voz.