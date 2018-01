Pela TV, Carter pede reformas e fim de embargo Num pronunciamento transmitido pela rádio e TV cubanas, o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter fez críticas à falta de liberdade de expressão e associação para opositores do regime de Cuba, defendeu um projeto de reformas democráticas enviado à Assembléia Nacional na semana passada e pediu a abertura das prisões do país a inspetores do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Durante o discurso, Carter pediu também o fim do embargo comercial imposto há quatro décadas pelos Estados Unidos a Cuba. Em espanhol, o presidente discursou durante uma aula magna no auditório da Universidade de Havana. Na primeira fila, de terno e gravata, o presidente cubano, Fidel Castro, acompanhou o pronunciamento. Carter referiu-se especificamente ao Projeto Varela - uma moção enviada por dissidentes cubanos à Assembléia Nacional com mais de 11 mil assinaturas propondo um referendo sobre reformas democráticas - como uma boa possibilidade para mudar as leis cubanas que restringem a liberdade de expressão. "A Constituição cubana reconhece a liberdade de expressão e associação, mas outras leis negam essa liberdade para aqueles que não estão de acordo com o governo. Cuba adotou um regime socialista que impede seu povo de organizar qualquer tipo de movimento de oposição", declarou. "Quando os cubanos exercerem esse direito para pacificamente mudar suas leis mediante o voto direto, o mundo verá que são os cubanos, e não os estrangeiros, que decidem o futuro deste país." O ex-presidente disse também que caberia aos EUA darem o primeiro passo, "estendendo uma mão de amizade e oferecendo uma visão de futuro" para os dois países. "Que as viagens entre nossos países sejam livres, que nossos povos tenham amizade e que Cuba seja bem-vinda à comunidade das nações democráticas da América. Eu peço a vocês que abram suas prisões ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha e recebam o Alto Comissariado para Direitos Humanos das Nações Unidas para examinar os temas como o dos prisioneiros de consciência e do tratamento dos presos", prosseguiu Carter. "Essas visitas ajudariam a refutar uma série de críticas injustificadas." A transmissão do discurso, de aproximadamente 20 minutos, foi feita na íntegra e sem censura. Desde 1998, quando uma homilia feita pelo papa João Paulo II na Praça da Revolução, em Havana, foi transmitida ao vivo, nenhuma outra personalidade estrangeira se dirigiu ao povo cubano pela rádio e TV de Cuba. À tarde, Carter afirmara que seu discurso seria "breve", porque não queria chegar atrasado ao Estádio Latino-Americano de Havana, onde assistiria a um jogo de beisebol. Pesquisas biotecnológicas Na véspera, Carter visitara um centro de pesquisas biotecnológicas de Havana, que desenvolve vacinas para diversas doenças. O convite para que o ex-presidente norte-americano inspecionasse o centro partiu de Fidel, em resposta à suspeita levantada na semana passada pelo subsecretário de Estado para Controle de Armas e Segurança Internacional dos EUA, John Bolton. De acordo com o funcionário norte-americano, Cuba poderia estar usando seus centros de biotecnologia para produzir armas de destruição maciça ou transferindo tecnologia para países inimigos dos EUA, como o Irã - incluído ao lado de Iraque e Coréia do Norte num suposto "eixo do mal" definido pelo presidente George W. Bush. Mas outros setores da administração norte-americana apresentaram visões diferentes sobre o grau de ameaça que Cuba poderia representar. O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, disse na segunda-feira à noite que os EUA acreditavam que Cuba tem "capacidade tecnológica ofensiva" no campo biológico. "Mas nunca dissemos que o país produza ou tenha essas armas", acrescentou Powell. Numa entrevista hoje, Bush declarou que a visita de Carter a Cuba não mudava em nada a política americana para a ilha. "Aprecio a concentração do presidente Carter em (temas de) direitos humanos. Creio que essa é uma questão importante em Cuba, onde os direitos humanos não existem. Sua visita não altera em nada a política para Cuba", disse. "Fidel Castro é um ditador, um repressor, tem de promover eleições livres e liberar seus presos políticos. Nossa mensagem para o povo cubano é ´lutem por liberdade e vocês terão um presidente ao seu lado´."