Pelo meio ambiente, diplomatas terão regalias suspensas

Os diplomatas britânicos terão que reduzir seus privilégios em viagens aéreas, segundo um plano do Governo trabalhista para diminuir as emissões de CO2, informa na quinta-feira, 18, o jornal The Guardian.

Agora, funcionários do Ministério de Assuntos Exteriores, entre eles embaixadores e suas famílias, terão que viajar na classe turística em voos de até cinco horas de duração.

Segundo o Guardian, a mudança, que forçará os diplomatas a abrirem mão do conforto da primeira classe e da executiva, faz parte de um plano do Foreign Office para apoiar uma campanha de luta contra a mudança climática.

Outros departamentos do Governo também tomaram medidas para reduzir as emissões de carbono, como o desligamento da calefação e a utilização de automóveis menos poluentes.

"As emissões dos aviões são calculadas pela quantidade de espaço que uma pessoa ocupa no aparelho. Portanto, a primeira classe e a executiva geram mais emissões", disse ao jornal um porta-voz do Governo.

No entanto, representantes sindicais de funcionários do Foreign Office acham que a única intenção do plano é cortar custos.