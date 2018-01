Pelo menos 10 mortos em queda de avião suíço Oficiais da polícia suíça informaram que pelo menos 10 pessoas morreram na queda de um jato regional da Crossair, com 32 passageiros a bordo (27 passageiros e 5 membros da tripulação), que vinha de Berlim e que caiu nas proximidades do Aeroporto de Zurique. Segundo a televisão local, nove pessoas já foram resgatadas com vida. Autoridades enviaram um comunicado para a população que mora perto da área do acidente, pedindo colaboração no resgate. O avião caiu às 10h08 (horário local) em Birchwil, um subúrbio de Zurique, localizado a 3 km do aeroporto. O porta-voz da polícia de Zurique, Karl Steiner, relatou que as duas caixas pretas já foram localizadas. ?As primeiras informações dizem respeito a uma bola de fogo em uma área coberta de árvores?, contou à televisão alemã. As causas do desastre - o segundo da Crossair em menos de dois anos - ainda são desconhecidas. No momento do acidente, chovia e nevava.