Pelo menos 100 feridos em incêndio suspeito na Coréia do Sul Cerca de 100 pessoas ficaram feridas em um incêndio supostamente criminoso em um vagão de metrô na cidade de Daegu, cerca de 320 quilômetros a sudeste de Seul, capital da Coréia do Sul, informou a mídia local. O incêndio ocorreu na manhã desta terça-feira (pelo horário local), segundo o canal de televisão YTN. De acordo com uma testemunha, um homem teria lançado "algo" em chamas, possivelmente uma caixa de leite, dentro de um dos vagões. Várias pessoas teriam morrido. Policias em Daegu disseram que havia um incêndio no metrô local, mas não confirmaram o número de mortos e feridos. Várias ambulâncias estão no local e as vítimas foram levadas para hospitais da cidade. A espessa fumaça impedia o trabalho dos grupos de resgate.