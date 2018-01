Pelo menos 100 mortos em atentado na Índia, diz chefe de polícia Dezenas de pessoas ficaram feridas nesta terça-feira em cinco explosões quase simultâneas ocorridas em estações de trem de Mumbai, no oeste da Índia, durante a hora do rush, segundo a agência local PTI. O chefe de polícia de Mumbai afirma que o total de mortos já passa de 100, mas os números ainda não são oficiais. Autoridades indianas dizem que as explosões foram ataques terroristas. Todas as explosões ocorreram entre 18h e 18h30 (9h30 e 10h em Brasília) em vagões de primeira classe na linha oeste da ferrovia de Mumbai, que foi interditada. Segundo a emissora local NDTV, as explosões ocorreram nas estações de Khar, Matunga, Santacruz, Jogeshwari e Bhayendar. Essas estações estão localizadas nos arredores de Mumbai e são usadas todos os dias por milhares de pessoas para se deslocar ao centro da cidade. Matéria atualizada às 12h10