Pelo menos 100 mortos em inundações na China Pelo menos 100 pessoas morreram e outras dezenas estão desaparecidas por causa das inundações que atingiram o sudoeste da China, informaram nesta terça-feira os veículos de comunicação estatais. As autoridades puseram em alerta o gigantesco projeto hidroelétrico de Três Barrancas, e convocaram o Exército e a Marinha para colaborar nos trabalhos de ajuda humanitária para reparar os danos causados pelos cinco dias de chuvas contínuas na província de Sichuan. O anúncio foi feito depois que as águas que transbordaram do Rio Yangtzé passaram através das Três Barrancas. A previsão é de mais chuvas para a região. A rede de TV estatal mostrou cenas de sobreviventes recolhendo objetos entre as ruas cheias de detritos. Em outras cidades, homens com água na altura do peitos transportavam mulheres e crianças em câmaras de pneus de caminhões.