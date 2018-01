Pelo menos 11 mortos em atentado em ônibus em Bagdá Ao menos 11 pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas, algumas gravemente, devido a uma explosão de uma bomba em um ônibus que circulava ao norte de Bagdá, segundo fontes policiais. O veículo transportava trabalhadores de uma base militar conjunta do exército iraquiano e dos Estados Unidos, afirmaram as fontes. A explosão foi resultado de uma carga explosiva colocada dentro do ônibus, que fazia o trajeto de Bakuba, capital da província de Diyalim (65 quilômetros a nordeste de Bagdá), até Al Yalis, a 15 quilômetros da capital.