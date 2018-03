Pelo menos 11 mortos em explosão em mina de carvão na Sibéria Quatro mineiros continuavam presos pelo segundo dia consecutivo numa mina de carvão na Sibéria cujo teto desabou após uma provável explosão de gás metano que matou pelo menos 11 pessoas, informaram nesta terça-feira autoridades locais e equipes de resgate. O acidente aconteceu ontem na mina de Ziminka, na cidade de Prokopyevsk, região de Kemerovo, a cerca de 3.000 km a leste de Moscou. Dois mineiros foram resgatados com vida e internados em hospitais próximos, informou o Ministério de Situações Emergenciais da Rússia. Outros três mineiros conseguiram escapar sozinhos da mina após a explosão. Até esta terça-feira, equipes de resgate retiraram 11 corpos do local. De acordo com a imprensa russa, um mineiro está desaparecido.