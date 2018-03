Pelo menos 12 mortos em tumulto durante festival hindu

Pelo menos 12 pessoas morreram e sete ficaram feridas em um corre-corre durante um festival religioso em um templo hindu da região de Gujarat, no oeste da Índia, informou o canal "NDTV". O fato aconteceu no templo de Mahakali do distrito de Panchmachal, onde estavam congregados cerca de cem mil peregrinos para comemorar o festival hindu de Navratri. O incidente aconteceu quando uma multidão que saía do templo, situado em uma colina, tentou abrir espaço entre as milhares de pessoas que esperavam para entrar, o que causou o caos entre os devotos, segundo "NDTV". A princípio foi divulgada a informação que havia cinco mortos e "vários feridos", mas as autoridades do distrito citadas pela cadeia indiana cifraram posteriormente as vítimas em 12 e os feridos em sete. Os feridos foram levados a um hospital próximo enquanto as autoridades se deslocaram para a região para investigar o ocorrido. O festival de Navratri, muito popular em toda a Índia, é celebrado entre os dias 12 e 20 deste mês, dias nos quais muitos devotos hindus vão aos templos para prestar homenagem às deusas femininas. O Governo de Gujarat anunciou uma compensação econômica de 100 mil rúpias (cerca de 1.800 euros) para os familiares das vítimas fatais.