Pelo menos 12 pessoas morrem em inundações na ilha de Java

Pelo menos 12 pessoas morreram desde a última sexta-feira na ilha de Java, a de maior densidade de população da Indonésia, por causa das inundações provocadas por copiosas precipitações, informaram fontes oficiais. Quatro pessoas que viajavam em um carro perderam a vida no sábado, quando um poste de eletricidade caiu, abatido pelo mau tempo, sobre o veículo no qual circulavam por uma estrada de Bekasi, cerca de 40 quilômetros ao leste de Jacarta, segundo a agência de notícias "Antara". As outras oito vítimas mortais ocorreram em dois distritos de Java Oriental inundados entre na sexta-feira e no sábado.