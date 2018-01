Pelo menos 13 mortos em atentado à bomba nas Filipinas Pelo menos 13 pessoas morreram e 26 ficaram feridas, algumas com gravidade, na explosão de uma bomba, ocorrida neste sábado, no mercado central da cidade filipina de Koronadal, na Ilha de Mindanao, sul do país, informou a polícia local. De acordo com testemunhas, cinco mortos são militantes extremistas que detonaram o explosivo no local. Pouco depois do atentado, forças especiais de segurança desativaram outra bomba, a cerca de 20 metros do mercado, em frente ao corpo de bombeiros. O prefeito de Koronadal, Fernando Miguel, disse que, poucas horas após o ataque, recebeu o telefonema de um integrante do grupo islâmico Abu Sayyaf, em que o interlocutor reivindicava em nome da organização a autoria do atentado. O homem, que se teria identificado como Abu Solaiman, alertou sobre "mais atentados à bomba nos próximos dias", segundo o prefeito. Não foi possível confirmar de forma independente se o autor do telefonema teria sido mesmo Solaiman, um dos cinco líderes do Abu Sayyaf por cuja captura os Estados Unidos oferecem recompensa de US$ 5 milhões.