Pelo menos 13 mortos em colisão de balsas em Bangladesh A colisão de duas balsas que juntas transportavam mais de 800 pessoas através de um rio no sul de Bagladesh deixou pelo menos 13 mortos, informaram autoridades e testemunhas. No entanto, o número de mortes deverá aumentar, porque sobreviventes relataram terem visto pelo menos 30 corpos boiando no Rio Meghna, onde ocorreu o acidente. Algumas testemunhas disseram que cerca de 150 pessoas estão desaparecidas. Uma sobrevivente, Hanufa Begum, disse ter perdido o marido e outros quatro parentes na colisão. "Todos choravam e pediam ajuda. Tudo era um caos", afirmou ela. O acidente ocorreu nesta quinta-feira próximo à vila de Kaisma, no distrito de Barisal, a cerca de 120 quilômetros de Daca. Os passageiros estavam retornando ao trabalho depois das celebrações de um feriado islâmico.