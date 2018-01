Pelo menos 13 palestinos mortos em bombardeio Cinco explosões atingiram um campo na seção leste da Cidade de Gaza que é usado por radicais palestinos para treinamento, dizem testemunhas. Pelo menos treze pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas. Não se sabe o que causou as detonações, mas helicópteros israelenses foram vistos nas proximidades. Os militares de Israel recusam-se a comentar o ocorrido. Palestinos reviravam a área com velas e lanternas, procurando pelas vítimas. Ambulâncias e carros particulares transportaram as baixas para o Hospital Shifa, na Cidade de Gaza. O número de mortos e feridos foi fornecidos por médicos do hospital. Meia hora depois das explosões, vítimas continuam a chegar.