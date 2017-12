Pelo menos 13 pessoas morrem em Bagdá Pelo menos 13 iraquianos morreram nesta quinta-feira em novos episódios de violência em Bagdá, nove deles num tiroteio numa padaria. Um grupo armado com pistolas atacou no começo da manhã uma padaria no bairro Zayuna, no leste da capital, o que causou a morte de nove pessoas e feriu outras duas. As padarias e postos d gasolina em Bagdá são alvo de freqüentes ataques terroristas. Outras quatro pessoas morreram em ataques com explosivos em diferentes áreas da capital iraquiana.