Pelo menos 13 pessoas morrem em incêndio no sul da Rússia

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em um incêndio de um imóvel de madeira na região de Astrajan, no sul do país, informou o Comitê de Pesquisas da Procuradoria Geral da Rússia. "Segundo os dados que temos para, do local foram retirados os corpos de 13 vítimas, enquanto sete pessoas foram hospitalizadas" disse o porta-voz do Comitê de Pesquisas, Vladimir Markin. Um porta-voz do Centro Regional Sul do Ministério da Rússia para Situações de Emergência declarou que o acidente aconteceu sábado à noite em uma casa de madeira de três andares na localidade de Molodiozhni. Segundo a rádio "Eco" de Moscou, o prédio de madeira tinha sido desligado das redes elétricas devido ao mal estado dos cabos do imóvel, mas seus moradores, por conta própria, tinham voltado a conectar a casa ao sistema de provisão elétrica.