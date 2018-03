Pelo menos 130 pessoas morrem em incêndio criminoso na Coréia do Sul Pelo menos 130 pessoas morreram, 120 ficaram feridas e outras 100 estão desaparecidas em um incêndio criminoso no metrô de Daegu, sudeste da Coréia do Sul, na manhã desta terça-feira (horário local), segundo as equipes de resgates. Oficialmente 35 mortes foram confirmadas, mas a rede de TV sul-coreana MBC noticiou que um de seus jornalistas esteve no local e afirmou ter visto uma centena de corpos carbonizados nos vagões.