Pelo menos 14 mortos em combates na Caxemira Um soldado indiano e 13 militantes separatistas muçulmanos morreram em quatro diferentes combates, na madrugada deste domingo, na Caxemira, região no noroeste da Índia, disputada por este país e pelo vizinho Paquistão há mais de cinqüenta anos. Os confrontos tiveram início quando o exército indiano descobriu um acampamento de rebeldes a cerca de cem quilômetros da cidade de Srinagar, capital da província. Os soldados mataram pelo menos quatro guerrilheiros que, segundo a polícia, pertenciam às milícias pró-paquistanesas Lashcar e Taiba. Outros nove rebeldes morreram em três locais diferentes nos distritos de Poonch e Rajouri. Durante este incidente, morreu um militar e outros dois ficaram feridos. Um balanço posterior somou mais dois falecimentos ao total de vítimas do dia. Mais de 13 mil rebeldes já foram mortos pelas forças de segurança da Índia na Caxemira desde o início da insurreição armada em 1989, Segunda as fontes oficiais do governo.