Pelo menos 14 soldados de Israel mortos no sul do Líbano Nos mais violentos combates em duas semanas de ofensiva israelense contra o Líbano, guerrilheiros do grupo islâmico Hezbollah lutavam nesta quarta-feira para impedir que soldados de Israel capturassem a cidade de Bint Jbail. Emissoras árabes de televisão informaram que pelo menos 14 soldados israelenses morreram nos episódios de violência desta quarta. Segundo o exército de Israel, houve 20 baixas em suas fileiras nos combates desta quarta. Entretanto, não ficou esclarecido se as baixas ocorreram por morte ou ferimento. O porta-voz do Hezbollah, Hussein Rahhal, comentou: "O que posso dizer é que 13 soldados israelenses foram queimados vivos em seus tanques, na nossa terra". Os combates desta quarta no sul do Líbano foram os mais violentos desde 12 de julho, quando o Hezbollah capturou dois soldados israelenses. Horas depois, o exército de Israel desencadeou uma ofensiva militar que já provocou a morte de mais de 400 pessoas no Líbano. Se forem confirmadas as baixas desta quarta-feira, o número de mortos no lado israelense superará 50. Os confrontos persistem e não há informações disponíveis sobre baixas nas fileiras do Hezbollah. Bint Jbail é uma cidade simbolicamente importante para o Hezbollah por ter sido o centro de sua resistência à ocupação israelense do sul do Líbano, entre 1982 e 2000. Texto atualizado às 14h45