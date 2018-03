Pelo menos 15 guerrilheiros comunistas são mortos nas Filipinas

Pelo menos 15 insurgentes comunistas morreram e outros 12 foram capturados durante combates travados com as tropas do Exército filipino ao sul do arquipélago, disseram nesta segunda-feira, 30, fontes militares. Os combates aconteceram na província de Surigao do Norte, a cerca de 750 quilômetros ao sul de Manila, no domingo depois que dois grupos de rebeldes atacassem delegacias de Polícia, uma localizada em General Luna e a outra em Dapa. O tenente-coronel Romeo Brawner, porta-voz do comando militar provincial, afirmou que os guerrilheiros conseguiram roubar 12 metralhadoras e equipamentos de telecomunicações. Nos confrontos, também perderam a vida dois policiais e outro ficou gravemente ferido. O Novo Exército do Povo, o braço armado do ilegal Partido Comunista das Filipinas, dispõe de 5.700 a 7.200 combatentes regulares e iniciou a luta armada em 1969, após sua fundação.