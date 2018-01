Pelo menos 15 mortos em desabamento em Meca Pelo menos 15 peregrinos forma mortos e 39 ficaram feridos quando um prédio próximo à Grande Mesquita caiu sobre eles, enquanto retornavam das preces do meio-dia, informa o Ministério do Interior. A tragédia, na cidade mais sagrada do Islã, ocorre no momento em que milhões de muçulmanos convergem ao local para a hajj, peregrinação anual a Meca. Declaração do ministério, citando o general Saad al-Tweijery, informa que o total de mortos poderá chegar a 20, e que o de feridos poderá superar 80. Um representante da defesa civil declarou à televisão estatal Al-Ekhbariya que as fundações do prédio estavam rachadas e eram muito fracas para suportar o peso da edificação. Na cena da tragédia, o brigadeiro Khaled Zahouni disse que 49 feridos foram retirados dos escombros do edifício Lulu´at al-Khair, um prédio de oito andares a 60 metros da Grande Mesquita. havia uma loja e um restaurante no andar térreo. O local também funcionava como hospedaria. A maioria das vítimas eram árabes do Egito, Tunísia e Emirados Árabes Unidos, informa representantes das forças de segurança, que pediram para não ser identificados. A TV estatal diz que muitos mortos são da Indonésia.