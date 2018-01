Pelo menos 15 mortos em explosão de trem na Rússia Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas nesta sexta-feira em conseqüência de uma explosão em um trem de passageiros no Sul da Rússia. O trem viajava entre as cidades de Kislovodsk e Mineralnye Vody. A explosão ocorreu quando ele estava próximo ao povoado de Yessentuki. Segundo as primeiras informações, uma bomba teria sido colocada debaixo do segundo vagão ou dentro dele e explodiu perto das 8h (hora local). As equipes de resgate estão trabalhando para remover as vítimas de dentro do trem.