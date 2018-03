Pelo menos 15 pessoas morrem em naufrágio na Indonésia

Pelo menos 15 pessoas morreram em um naufrágio na noite de quinta-feira, 19, quando uma embarcação com mais de 140 passageiros afundou a sudeste das ilhas Célebes, no leste da Indonésia, informou nesta sexta a agência estatal Antara. As equipes de resgate encontraram pelo menos 26 corpos no mar. Dos 120 sobreviventes, 40 receberam atendimento médico. Quase 20 horas depois de o navio Asita III afundar no Estreito de Kadatua, pelo menos seis passageiros continuam desaparecidos. Segundo o porta-voz das equipes de resgate, Rocky Asikin, as fortes ondas causaram o naufrágio. O Asita III navegava de Tomia, no distrito de Wakatobi, rumo a Bau-bau. As autoridades marítimas investigam se uma sobrecarga pode ter sido a causa do naufrágio. Naufrágios são comuns na Indonésia, que tem mais de 18 mil ilhas. Os navios são o meio de transporte mais comum e barato para os 212 milhões de habitantes.