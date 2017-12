Pelo menos 16 detidos no aniversário de massacre em Pequim A polícia retirou os manifestantes do coração da Praça da Paz Celestinal (Tiananmen), detendo pelo menos 16 pessoas no 15º aniversário da sangrenta repressão a protestos pró-democracia que deixou centenas, talvez milhares, de mortos. Desde 4 de junho de 1989, líderes comunistas fizeram muitas das mudanças que eram exigidas pelos dissidentes, eliminando leis que ditavam onde os chineses poderiam trabalhar e com quem deveriam casar. Uma década de impressionante crescimento econômico ofereceu a milhões novas opções de vida. Mas Partido Comunista que esmagou os protestos ainda não permite atividade política independente, e tem encarcerado ou expulsado do país a maioria dos dissidentes ativos da China. Repórteres viram hoje 16 homens e mulheres de meia-idade sendo arrastados pela praça até veículos policiais. Não ficou claro se as detenções estavam relacionadas ao aniversário, mas forças de segurança vêm tentando impedir celebrações públicas pela memória das pessoas mortas na repressão militar. A praça estava aberta ao público e centenas de turistas com crianças passeavam pelo local, sob uma chuva fina. Apesar de um reforço de policiamento, a segurança era relativamente leve comparada com outras datas politicamente sensíveis. Tropas da Polícia Armada do Povo cochilavam em dois ônibus estacionados. Agentes de segurança a paisana andavam entre a multidão. Um fotógrafo da Associated Press foi brevemente detido depois de fotografar detenções na praça, e turistas chineses que tiraram fotos foram forçados a apagá-las de câmeras digitais.