Pelo menos 16 morrem em desabamento de prédio em Bangladesh Pelo menos 16 pessoas morreram e 50 ficaram feridas no desabamento de um edifício de cinco andares em Daca, Bangladesh, segundo informaram meios de comunicação locais. O desabamento de um prédio que abrigava uma fábrica de tecidos ocorreu na manhã deste sábado. Cerca de 150 operários trabalhavam na hora do desastre. As equipes de resgate, que incluem bombeiros e agentes de segurança, realizam operações de busca e resgate e teme-se que um grande número de pessoas possa estar preso sob os escombros do edifício. Eles se utilizam de escavadeiras e gruas para a operação. A causa do desabamento ainda não foi determinada. Fontes disseram que o edifício que estava sendo reformado para se tornar um hospital privado. Este incidente ocorre apenas dois dias depois que cerca de cem pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica de tecidos nos arredores da cidade portuária de Chittagong, no sudeste de Bangladesh.