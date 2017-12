Pelo menos 16 mortos em dois atentados simultâneos no Iraque Um total de 16 pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas nesta quinta-feira na explosão de dois carros-bomba de forma simultânea em Bagdá, segundo informaram à EFE fontes do Ministério do Interior. "O primeiro automóvel explodiu próximo a uma fila de veículos que esperavam para reabastecer em um posto de gasolina localizado no bairro Al Amin", no sudeste de Bagdá, explicou à EFE Salam Khatab, oficial da polícia. "O segundo (carro-bomba) explodiu em um mercado popular da mesma região", acrescentou o agente. As explosões causaram a destruição de um caminhão cisterna que descarregava combustível no posto de gasolina, por isso vários carros que se encontravam no lugar foram incendiados. "É muito provável que o número de mortos aumente devido à gravidade das queimaduras de alguns dos feridos", disse Khatab antes de acrescentar que várias partes de corpos ficaram dispersos nos arredores dos lugares dos atentados. Por último, o oficial apontou que as equipes de socorro recuperaram três corpos carbonizados do interior de três automóveis e especificou que esses carros não foram os causadores da explosão.