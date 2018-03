Pelo menos 16 policiais morrem em atentado na Chechênia Pelo menos 16 policiais morreram nesta quinta-feira em Grozny, capital da Chechênia, em um atentado a bomba, que explodiu próximo ao caminhão no qual estava um efetivo policial. Após a explosão, que matou 10, alguns policiais foram socorrer as vítimas quando uma outra bomba explodiu, matando mais seis. O ataque desta manhã, o maior na capital chechena nos últimos meses, aconteceu horas depois do presidente russo, Vladimir Putin, ter dito, no Kremlin, a líderes pró-Rússia da Chechênia que esperava que a guerra da Chechênia "fosse coisa do passado".