Pelo menos 17 morrem em suposto ataque do Boko Haram na Nigéria

As matanças, ocorridas na quinta-feira, são o mais recente de uma série de ataques de supostos insurgentes do Boko Haram, apesar do anúncio de um cessar-fogo por parte do governo da Nigéria e as negociações em andamento com o grupo no vizinho Chade.

"Dezessete pessoas foram mortas pelos agressores no ataque de quinta-feira na comunidade Ndongo", disse aos jornalistas Alhaji Shettima Maina, chefe do governo local do distrito de Mafa. "Nós enterramos as vítimas em Mafa na sexta-feira."

Funcionários do governo do Chade e da Nigéria têm atribuído os ataques a facções dissidentes do Boko Haram e bandidos - ambos se apresentando como membros do Boko Haram.

Autoridades de ambos os governos dizem que estão confiantes em alcançar um acordo com os militantes islâmicos, que poderia acabar com o conflito no nordeste da Nigéria e resultar na libertação de mais de 200 estudantes nigerianas que foram sequestradas em abril.

Mas os contínuos assassinatos e sequestros lançam dúvidas sobre o cessar-fogo. Maina disse que cerca de 30 jovens foram sequestrados nos últimos dois dias na região.

(Reportagem adicional de Anne Mireille Nzouankeu em Iaoundé)

