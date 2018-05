Pelo menos 173 pessoas morrem pelas tempestades no sul dos EUA

Destruição no Alabama após passagem de tornado

WASHINGTON - Pelo menos 173 pessoas morreram pelas tempestades e tornados que atingiram o sul dos Estados Unidos e que devem avançar na manhã desta quinta-feira, 28, em direção ao nordeste do país.

Segundo a imprensa americana, as tempestades, que afetaram cinco estados, desde Mississippi até Geórgia, e devastaram a cidade de Tuscaloosa, no Alabama.

Segundo a imprensa norte-americana, pelo menos 128 pessoas morreram no Alabama, por onde passou um forte tornado. No Mississippi, as intempéries deixaram 32 vitimas fatais; 11 na Geórgia; uma no Tennessee e outra na Virgínia.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou sobre "tempestades rigorosas e tornados" desde Louisiana a Nova York.

Houve 450 notificações de incidentes, incluindo 50 relatos sobre tornados, principalmente no sul do país, onde as áreas mais afetadas foram o norte do Alabama, o extremo noroeste da Geórgia, o nordeste do Mississipi e o sul do Tennessee.

Centenas de milhares de cidadãos ficaram sem eletricidade, incluindo 269 mil em Birmingham, disse à cadeia CNN um porta-voz da central elétrica Alabama Power.

A Guarda Nacional enviou agentes às áreas mais afetadas do estado.

As tempestades se deslocaram nas últimas horas ao leste depois de terem passado pela região central do país. No Mississippi, cinco cidadãos morreram, enquanto houve uma vítima fatal no Arkansas. As autoridades acreditam que o número de mortos aumentará nas próximas horas.

Tempestades rigorosas também podem atingir desde a região dos Grandes Lagos e do Médio Atlântico ao centro e leste dos estados do litoral do Golfo.

Há no momento 16 alertas vermelhos de tornados em vigor, segundo o Serviço Meteorológico.

Com Efe e AP