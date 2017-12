Pelo menos 178 mortos por tempestades na China Inundações e avalanchas de lodo provocadas por chuvas torrenciais deixaram pelo menos 178 mortos no oeste da China, além de destruírem pontes e usinas de energia elétrica, segundo autoridades nesta quarta-feira. Pelo menos 152 pessoas morreram e outras 266 estão desaparecidas desde os temporais do último fim de semana na província de Shaanxi, disseram funcionários de um centro de emergência. "É possível que aumente o número de vítimas", disse uma porta-voz do centro que atende às vítimas das inundações, e que informou apenas seu sobrenome, Jiang. Segundo ele, cerca de 80.000 casas foram destruídas ou sofreram grandes danos em Shaanxi - onde as inundações também destruíram 13 pontes, 30 quilômetros de estradas e linhas ferroviárias e danificaram 29 usinas hidrelétricas. Outras 24 pessoas morreram na vizinha província de Sichuan, disse o funcionário de sobrenome Ma, de um centro de emergência local. Ele indicou que mais 13 pessoas estão desaparecidas e 9.820 perderam suas casas. Chuvas intensas castigaram o oeste da China entre sábado e segunda-feira. Na província de Gansu, ao norte de Shaanxi, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, disse um porta-voz dos serviços de emergência.