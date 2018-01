Pelo menos 18 mortos em acidente na Tunísia Um avião da companhia aérea egípcia EgyptAir com 63 pessoas a bordo caiu hoje em uma área próxima a Túnis, capital da Tunísia, quando tentava aterrissar. De acordo com autoridades egípcias, pelo menos 18 pessoas morreram e 25 outras ficaram feridas. Visto de longe, o Boeing 737 jazia sobre uma colina, dentro de um parque localizado a cerca de seis quilômetros do aeroporto internacional Túnis-Cartago. Uma coluna de fumaça preta saía do aparelho. Segundo a agência de notícias tunisiana TAP, a torre de controle havia perdido o contato com o avião poucos segundos antes da queda, e depois de ter recebido um pedido de auxílio do piloto. O embaixador egípcio em Túnis, Mahdi Fatala, disse durante uma entrevista a uma rede televisão árabe que havia 18 mortos entre os 55 passageiros e oito tripulantes a bordo do avião. Além disso, 25 pessoas foram hospitalizadas. Segundo as autoridades, os passageiros eram 27 egípcios, 16 tunisianos, três argelinos, três jordanianos, dois britânicos, um saudita, um palestino e um chinês. De acordo com Fatala, o piloto sobreviveu, mas o co-piloto e demais tripulantes pereceram. Ainda não se sabe o motivo da queda do avião. Segundo testemunhas, no momento do acidente, o céu estava nublado e chuvoso, e soprava o conhecido vento do deserto.