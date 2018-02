Pelo menos 18 pessoas morrem no Afeganistão Segundo Abdul Hanan Himat, ministro da Informação do Taleban, pelo menos 18 pessoas morreram e 23 ficaram feridas este domingo depois dos bombardeiros americanos, em Cabul, no Afeganistão. Entre os civis mortos estavam mulheres e crianças. Segundo Himat, várias casas foram destruídas em Khair Khana. Para o Taliban, os americanos não estão visando apenas alvos militares em seus ataques. Nos últimos três dias, na cidade de Herat, leste do Afeganistão, entre 50 e 60 pessoas morreram.