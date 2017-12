Pelo menos 190 mortos no Pentágono, diz fonte oficial Pelo menos 190 pessoas morreram no ataque terrorista ao Pentágono, informou hoje (13) uma fonte oficial. O saldo, que inclui aqueles que estavam dentro do avião que se chocou contra o edifício, é o primeiro estimado pelo Departamento de Defesa dos EUA. A fonte, que pediu para não ser identificada, enfatizou que este número é preliminar.