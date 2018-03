Pelo menos 2 mortos em colisão de trens na Espanha Pelo menos duas pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas na colisão frontal de dois trens entre as cidades de Chinchilla e Navajuelos, na região de Albacete, sudeste da Espanha, informou a Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe). Um dos trens ia de Madri para Cartagena com 87 passageiros. O outro levava mercadorias (uma versão de que seriam produtos tóxicos foi desmentida pela Renfe) de Murcia a Madri. A causa do acidente está sendo investigada.