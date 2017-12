Pelo menos 2 soldados israelenses morrem no Líbano e Cisjordânia Dois soldados israelenses morreram neste sábado, um deles na operação que ocorreu nesta madrugada perto da localidade libanesa de Baalbek e o outro em um posto de controle na Cisjordânia. Além do oficial morto, a ação do Líbano deixou um gravemente ferido e outro com ferimentos leves. O Exército israelense informou que realizou uma operação com forças especiais no Líbano. Os alvos foram todos alcançados, segundo os militares. A milícia xiita libanesa Hezbollah afirmou, por sua parte, que tinha repelido o ataque de um grupo de soldados israelenses que foram levados por via aérea até uma área ao leste da localidade libanesa de Baalbek. Trata-se da primeira operação militar de grande escala desde o anúncio de um cessar-fogo na segunda-feira passada. No último dia 2, as forças especiais do Exército israelense realizaram uma operação similar na área de Baalbek, detendo cinco ativistas do Hezbollah. Paralelamente, milicianos palestinos mataram um soldado israelense em um posto de controle móvel no leste da cidade de Nablus, na Cisjordânia. Os palestinos feriram o soldado no peito quando dispararam contra o posto de controle de um automóvel em movimento.