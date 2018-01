Pelo menos 20 mortos por tufão na China O tufão Dujuan passou pela cidade de Shenzhen, na costa sul chinesa, matando pelo menos 20 pessoas e ferindo outras 98, arrancando milhares de árvores e causando extensos danos em partes da uma das áreas mais desenvolvidas do país. A agência de notícias Nova China classificou os danos de os piores na região desde 1979. Os vôos do aeroporto Shenzehen foram cancelados e três mil viajantes ficaram retidos. Cinco mil pessoas foram levadas para abrigos de emergência pelas autoridades locais. Em Hong Kong, o comércio e as escolas reabriram hoje, depois de a passagem do tufão, ontem, ter causado caos em toda a cidade, mas não houve mortes. Vinte e duas pessoas ficaram feridas. Em Taiwan, para onde se dirige o Dujuan, as chuvas já provocaram um prejuízo na agricultura de US$ 39,5 milhões.