Pelo menos 20 pessoas morrem em naufrágio em Mianmar

RANGUM - Pelo menos 20 pessoas morreram no leste de Mianmar após uma colisão entre um barco de passageiros e um cargueiro neste sábado, 8, informaram autoridades.

A embarcação afundou rapidamente depois do choque frontal com o cargueiro. O acidente ocorreu na noite de sexta em um rio próximo à cidade de Pathein, à oeste da maior cidade do país, Rangum.

"16 mulheres e quatro homens morreram. Estimamos que nove pessoas estejam desaparecidas", informou o deputado regional Aung Thu Htwe. Disse ainda que 30 pessoas foram resgatadas, mas não precisou quantas estavam no barco. As investigações continuam.

Acidentes fluviais são comuns em Mianmar, onde muitas pessoas vivem nas orlas dos rios e viajam em barcos sobrecarregados.

Em outubro de 2016, 73 pessoas perderam a vida quando um barco afundou. Em abril do mesmo ano, 21 pessoas também morreram após um acidente similar. / AFP