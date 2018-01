Pelo menos 20 rebeldes talebans são mortos no Afeganistão Tropas afegãs e da coalizão comandada pela Otan no Afeganistão mataram pelo menos 20 rebeldes talebans num combate na província de Uruzgan, no sul do país. Em comunicado divulgado na noite de segunda-feira, a Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) informou que o confronto aconteceu na quinta-feira passada. Forças da coalizão antiterrorista e do Exército afegão foram atacadas por supostos rebeldes talebans com armas leves, diz a nota. Os soldados pediram apoio aéreo e 20 rebeldes morreram no contra-ataque, prossegue o comunicado. Dois homens da coalizão americana e sete do Exército nacional afegão foram levemente feridos. A coalizão militar liderada pelos EUA chegou ao Afeganistão no fim de 2001 com o objetivo de exterminar o regime taleban e restabelecer a segurança, na operação denominada Liberdade Duradoura.