Pelo menos 200 morrem após conflito de tribos em Darfur Pelo menos 200 pessoas foram mortas em um confronto em Darfur entre duas tribos rivais. Os grupos lutavam pelo controle do campo de pasto da área, afirmou neste domingo uma fonte oficial do Sudão. O Centro de Mídia do Sudão, uma agência de notícias pró-governamental, publicou o primeiro comentário oficial sobre o confronto, que durou três dias na semana passada, entre as tribos Rizzaigat e Habania Arab, no sul de Darfur. Segundo fontes, a tribo Habania sofreu cerca de 200 baixas, e 30 membros de sua rival foram mortos ou feridos. Forças da polícia e do exército bloquearam a área em uma tentativa de restaurar a calma, disse a agência. Brigas entre tribos nômades por água e áreas de pasto em localidades secas são comuns no Sudão.