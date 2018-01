Pelo menos 200 mortos em massacre no Congo Pelo menos 200 pessoas morreram em um massacre na semana passada na cidade de Kisangani, na República Democrática do Congo (RDC). A matança foi comandada por integrantes do grupo rebelde Reagrupamento Congolês para a Democracia (RCD) em represália a um motim popular. A maioria das vítimas foi decapitada e enterrada em covas comuns. Entre as vítimas estariam cerca de 50 policiais.