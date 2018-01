Pelo menos 21 imigrantes morrem ao tentar chegar à Itália Pelo menos 21 imigrantes ilegais, entre eles duas crianças, morreram hoje em um naufrágio de uma embarcação no sul Albânia que se dirigia à costa italiana, segundo informaram fontes da Guarda Costeira de Roma. Dois albaneses foram presos sob suspeita de terem organizado a viagem ilegal. Onze pessoas foram resgatadas com vida, mas as condições do tempo e o estado do mar dificultaram a busca por mais sobreviventes e de outros corpos. A embarcação está sendo rebocada ao porto de Valona pela Marinha. Porta-vozes da Marinha disseram que a bordo havia muitos corpos.