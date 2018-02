Pelo menos 21 pessoas morrem em confrontos na Síria

O grupo observador com sede no Reino Unido disse que as tropas sírias cercaram a cidade de Daraya durante a noite, matando quatro pessoas, enquanto várias explosões eram ouvidas na cidade de Damasco. Um civil e um rebelde foram mortos em Al-Tal e Douma, na província de Damasco, onde ocorriam conflitos, disse o observatório.

O exército conduziu um sangrento ataque a Douma no sábado. Na província central de Hama, forças do regime atiraram em cinco pessoas, de acordo com o grupo. Ativistas em Hamas afirmaram à agência de notícias AFP que o exército sírio atirou bombas no subúrbio de Halfaya, enquanto o Comitê de Coordenação Local, uma rede da oposição, afirmou que as forças usaram helicópteros para o ataque à área.

Ao mesmo tempo, o exército continuou a atacar várias outras vizinhanças na cidade central de Homs, deixando prédios nas redondezas de Jourat al-Shiah destruídos e causando pelo menos uma morte, afirmou o observatório.

Rebeldes e as forças do regime se enfrentaram na província de Deir Ezzor, onde um rebelde e um civil foram mortos. Na província ao norte de Aleppo também os combates continuaram, enquanto o exército se retirou do vilarejo de Ararib. Um rebelde morreu nos confrontos na mesma província, enquanto um jovem detido morreu após ser torturado, disse o grupo observador. O vilarejo está situado próximo a província de Idlib, onde três civis foram mortos. A maior parte da fronteira ao noroeste está sob controle dos rebeldes.

Três pessoas também morreram na província ao sul de Daraa, incluindo duas meninas. Pelo menos 120 pessoas foram mortas na Síria sábado, afirmou o grupo mais cedo, revisando o número de mortos que havia sido estimado anteriormente em 83. As informações são da Dow Jones.