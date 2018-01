Pelo menos 22 morrem em acidente em El Salvador Um ônibus de passageiros lotado caiu numa ribanceira no norte de El Salvador hoje e pelo menos 22 morreram, de acordo com a polícia. ?Aparentemente, o acidente aconteceu porque um dos pneus dianteiros furou?, disse o policial Martin Mata, de Tacuba, cidade próxima ao local do acidente. Ele disse que o ônibus caiu 12 metros, junto à fronteira com a Guatemala. Além dos 22 mortos, 30 pessoas foram hospitalizadas com ferimentos, disse o representante da Cruz Vermelha em EL Salvador, Eric Canizalez. Acredita-se que todos os passageiros do ônibus eram salvadorenhos.