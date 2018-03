Pelo menos 22 morrem em queda de parede durante casamento na Índia

NOVA DÉLHI - Uma parede caiu em convidados em uma cerimônia de casamento no oeste da Índia matando pelo menos 22 pessoas, informou a polícia na quinta-feira, 11. Os oficiais ainda disseram que outras 28 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas.

As centenas de convidados jantavam quando uma forte tempestade de areia atingiu o evento no fim da noite de quarta, forçando as pessoas da parte exterior do local a entrar no recinto. Então a estrutura de 32 metros de altura caiu sobre as pessoas no hall do casamento, disse o magistrado do Distrito de Bharatpur, N.K. Gupta. O distrito fica a 200 quilômetros ao sul de Nova Délhi.

Uma queda de energia dificultou os trabalhos de resgate. Não está claro se a tempestade foi um fator para isso.

Quedas de construções são comuns na Índia, onde a grande demanda por moradias e a regulamentação negligente encorajam construtores a usar materiais de qualidade inferior. Alguns chegam até a aumentar o nível de andares nos edifícios sem autorização.

O pior caso ocorreu em 2013, na cidade de Mumbai, quando 74 pessoas morreram após a queda de um edifício sendo construído ilegalmente. / AP