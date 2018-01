Pelo menos 22 mortos em acidente de ônibus na Bolívia Pelo menos 22 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas quando um ônibus caiu de um barranco na rodovia que liga as cidades bolivianas de Sucre e Santa Cruz, na região central do país. A polícia informou que o veículo despencou de quase 30 metros. O acidente foi registrado aproximadamente às 6h (7h em Brasília) perto do povoado de Comarapa, no departamento (estado) de Santa Cruz. A única ambulância do hospital de Comarapa recolheu 20 corpos de passageiros mortos, assim como outras duas pessoas que chegaram sem vida à cidade de Santa Cruz. Outras 12 vítimas continuam internadas em uma clínica devido aos ferimentos decorrentes do acidente. O ônibus, que saiu de Sucre em rota noturna regular, ficou destroçado após cair no precipício, informou a polícia.