Pelo menos 22 mortos em acidente na África do Sul O número de mortos em uma colisão de trens perto do porto de Durban subiu para 22, e os funcionários disseram que o acidente ocorreu logo após ser roubado um cabo sinalizador que regula o movimento dos trens. Outras 117 pessoas ficaram feridas. Há 16 crianças entre os mortos no acidente ocorrido quando um trem de passageiros se chocou com um trem de carga na terça-feira, disse à South African Press Association o porta-voz do sistema integrado de trens e metrô, Vuyi Kona. Kona disse que o cabo sinalizador, que indica quando os trens podem dirigir-se às estações ou têm de esperar, foi roubado uma hora antes do acidente, e os trabalhadores da rede estavam operando com sinalizadores manuais quando ocorreu a colisão. Em resposta ao acidente, funcionários locais pediram que o governo estabeleça uma autoridade estatal para regulamentar a segurança do setor ferroviário. No ano passado, a África do Sul sofreu uma série de acidentes ferroviários fatais.