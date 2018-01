Pelo menos 22 mortos em avalanche na Indonésia Após vários dias de fortes chuvas, uma avalanche de lama varreu hoje a área de um resort lotado de veranistas na província de Java do Leste, na Indonésia, matando pelo menos 22 pessoas e ferindo quatro. A grande onda de lama e água desceu de uma montanha perto do vilarejo de Pacet, a 630 quilômetros ao leste da capital, Jacarta. Segundo o médico Endang Sri Wulan, este número deve subir. Cerca de 50 pessoas estavam tomando banho nas três piscinas do resort quando aconteceu o acidente. "Aconteceu muito rápido. Testemunhas disseram ter ouvido um barulho de trovão antes que a lama, misturada com pedras e madeira, entrasse nas piscinas", relatou o tenente-coronel da polícia Sobri Effendi. Segundo a agência de notícias estatal Antara, pelo menos 30 pessoas morreram, e muitos dos mortos eram mulheres e crianças. Ainda não há informação de estrangeiros entre os mortos.