Pelo menos 23 mortos e 50 feridos em 2 ataques em Bagdá Pelo menos 23 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em dois ataques cometidos hoje em Bagdá. Segundo policiais e médicos, 20 pessoas morreram e 43 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba no bairro Bagdad Al Gadida (Nova Bagdá), no sudeste da capital. Outros três civis morreram e sete ficaram feridos na explosão de uma bomba colocada sob um carro estacionado no bairro de Bab el Sharqui, no centro da capital. Os novos ataques ocorreram num momento de relativa calma em Bagdá, após a morte na terça-feira de mais de 60 pessoas em atentados e casos de violência sectária na capital e em outras áreas do Iraque.