Pelo menos 23 pessoas morrem em violência na Caxemira Pelo menos 23 pessoas morreram hoje na Caxemira indiana, em conseqüência de vários incidentes violentos, informaram fontes militares indianas. Catorze supostos extremistas islâmicos foram mortos por soldados indianos e paramilitares no distrito de Poonch. Outros quatro islâmicos morreram em choques com forças militares no distrito de Rajouri. Um atentado a bomba no distrito de Pulwama, atribuído a extremistas muçulmanos, deixou mais 5 mortos e 16 feridos - 6 em estado crítico.