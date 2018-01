Pelo menos 25 mortos em explosão de mina na Ucrânia Pelo menos 25 mineiros morreram em uma explosão de gás metano na Ucrânia, informou a agência de notícias ITAR-Tass, nesta terça-feira. Onze trabalhadores estão desaparecidos. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, na mina de carvão Krasnolimanskaya, de 550 metros de profundidade, na região de Donetsk. De acordo com o Ministério para Emergências da Ucrânia, 48 mineiros estavam no local no momento da explosão para uma troca de turnos. Apenas 12 conseguiram escapar ilesos. As minas ucranianas são consideradas entre as mais perigosas do mundo, por causa das altas concentrações de metano, ao equipamento obsoleto e às violações aos regulamentos de segurança. Segundo as autoridades, pelo menos 267 pessoas morreram em minas da Ucrânia em um ano.